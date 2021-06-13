«Не лезь в семью Бородиной»: экс-участницу «Дома-2» Леру Фрост затравили из-за романа с мужем телеведущей

Накануне стало известно, с кем и где провел вечер муж Ксении Бородиной Курбан Омаров, пока та отмечала день рождения старшей дочери Маруси.

Мужчина отправился на квартирник к поэтессе Анне Егоян, там же была и бывшая участница «Дома-2», красавица-брюнетка Лера Фрост. Курбан Омаров даже засветился в Instagram девушки, и неизвестно, планировал он это сделать или нет.

После того, как мужчина отметился в блоге Фрост, девушке объявили войну поклонники Ксении Бородиной. Они тут же начали обвинять Леру в том, что она прикладывает руку к разрушению крепкой ячейки общества, в которой, на минуточку, подрастают дети. Под последним постом Фрост в Instagram оставлено несколько грозных комментариев.

«Не лезь в семью Бородиной! Тебе до нее, как до Марса. Сама ничего не добилась, только хайпуешь, детей нет и лезешь в семью, где дети. С тобой будут только из-за твоих форм, а не из-за чего-то еще. Любви у тебя не будет, пока ты такая. Отцепись от Бородиной и Курбана. На чужом несчастье счастья не построишь», «Каково быть с чужим мужиком?», — высказываются в Сети.

Правда, есть и те, кто встал на сторону Леры, заявив, что она не разлучница, а с Курбаном ее может связывать просто дружба.

«С чего вы взяли-то? Люди могут дружить, быть приятелями, знакомыми… Зачем вешать ярлыки», — поддерживают Леру.

Напомним, о разладе в семье Ксении Бородиной стало известно некоторое время назад. Телеведущая не рассказывает, что же произошло между нею и Курбаном Омаровым. Общаясь с подписчиками, она лишь грустно смотрит в камеру, давая понять, что ей тяжело, и обещая когда-нибудь поделиться подробностями, которые все жаждут узнать.

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