«Как она изящна»: Меньшова запечатлела Алентову в струящейся юбке и блузке песочного цвета в театре

Артистка не только выступила на сцене в рамках спектакля, но и отметила круглую дату, организовав небольшой банкет.

Юлия Меньшова уже много лет работает на телевидении. Она также играет в нескольких спектаклях. В прошлом году ушел из жизни ее папа Владимир Меньшов. Это стало большим ударом для семьи.

Юлия поддерживала свою маму Веру Алентову. Она была обеспокоена ее состоянием. Но недавно народная артистка отпраздновала свое 80-летие. В этот день она вышла на сцену театра имени А.С. Пушкина.

Специально к ее юбилею был поставлен спектакль «Мадам Рубинштейн». Алентова в брючном костюме кружилась в танце и принимала поздравления от коллег. В зале сидели многие известные персоны: Екатерина Стриженова, Янина Студилина. Дочка восхитилась своей мамой.

«Вы только посмотрите, как она изящна и женственна», — отметила Юлия.

А после спектакля состоялся небольшой банкет. Для именинницы сделали большой торт с ее портретами. Алентова сама разрезала десерт. Она была в струящейся юбке и блузке песочного цвета. Широкий пояс подчеркнул ее талию, а туфли на шпильке позволили показать тонкие щиколотки. Коллеги спели для нее праздничную песню.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Алентова. Многие одарили ее комплиментами. «Ну что за красотка», «Просто чудо», «Какая красивая, не дашь и 50 лет», «Ваша мама пример элегантности», «Такая шея, прическа! Восторг», «Она достойна всех бриллиантов», — стали писать пользователи Сети.

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