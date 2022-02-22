«В полном счастье»: Стриженова в длинном пальто и платке-дутике с сестрой появилась в театре

Телеведущая насладилась спектаклем «Мадам Рубинштейн», который был создан к юбилею Веры Алентовой.

Екатерина Стриженова большую часть жизни работает на телевидении. Она ведет передачи «Доброе утро» и «Время покажет». Обычно Екатерина появляется в кадре в элегантных нарядах, которые для нее подбирают стилисты.

А вот в обычно жизни она предпочитает носить наряды, которые создает ее сестра Виктория Андреянова, которая является дизайнером одежды. Зачастую звезду эфира можно увидеть в платьях оверсайз или костюмах, созданных Викторией.

А вот на днях Стриженова решила посетит Театр имени А.С. Пушкина. Там состоялась премьера спектакля «Мадам Рубинштейн», который был создан к юбилею Веры Алентовой.

Примечательно, что телеведущая регулярно появляется на публике. Но для такого случая она решила выбрать женственный наряд. Екатерина отметилась в длинном пальто голубого цвета и платке-дутике, которые стали популярны этой зимой.

С телеведущей в театре побывала ее сестра. Именно она приодела телеведущую. Сама Виктория тоже оделась в стиле «бабушка на лавочке».

«Историю Елены Рубинштейн и ее марки Helena Rubinstein в спектакле к юбилею Веры Алентовой элегантно поставил режиссер Евгений Писарев. Трудно вообразить биографию, больше похожую на приключенческий роман. Кстати, легендарная женщина прожила 93 года. Вера Алентова гораздо моложе. Но ее стройность, энергия и характер, который и есть судьба, заставил нас задуматься о том, как важно сохранить физическую форму. Срочно стройнею и радуюсь каждому дню. На фото мы с Катей после спектакля в полном счастье», — написала дизайнер.

Поклонники восхитились тем, как выглядят сестры. «Красотки какие», «Две очаровательные сестрички», «Очень классные», «Платки вам так идут», «А как вы похожи», — стали писать пользователи Сети.

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