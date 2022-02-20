«Потому что я должна»: Вера Алентова объяснила, почему нарушила траур по Меньшову

Легендарный режиссер Владимир Меньшов умер летом прошлого года. Не прошло и 40 дней с его смерти, как вдова Вера Алентова появилась на сцене театра. Многие поклонники творчества режиссера тогда осудили ее, обвинив в том, что она нарушила траур.

Оказалось, что актриса просто не позволила горю повлиять на работу театра.

«Ах, как она могла — 40 дней не прошло!». Да, не прошло, а я вышла играть спектакли. Потому что я должна! Я не могу подвести театр и сказать: «Вы знаете, у меня 40 дней не прошло», — рассказала Алентова в документальном фильме «Как долго я тебя искала…» на Первом канале.

Напомним, на днях Вера Алентова отметила своей 80-летие и впервые рассказала о неудачной пластике.

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