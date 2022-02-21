«Браво! Вера Алентова!»: Орбакайте в театре не сдержала эмоций от игры 80-летней вдовы Меньшова

Дочка Пугачевой в восторге от спектакля «Мадам Рубинштейн».

50-летняя певица Кристина Орбакайте вернулась из Нью-Йорка в Москву и выходные провела культурно. Артистка посетила Театр им.Пушкина, где на сцене продолжается бенефис Веры Алентовой. Вдова Владимира Меньшова исполняет в спектакле «Мадам Рубинштейн» главную роль.

От увиденного на сцене в этот вечер Орбакайте пришла в восторг. «Браво! Вера Алентова!», — написала звезда у себя в Instagram, снимая на память происходящее на сцене.

Ранее от игры 80-летней Алентовой была без ума жена Евгения Петросяна, заядлая театралка Татьяна Брухунова.

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