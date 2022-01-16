Любовь в глазах: Юлия Меньшова поделилась редким фото с Игорем Гординым

Юлия Меньшова родилась в знаменитой семье. В прошлом году ушел из жизни ее отец Владимир Меньшов. Она едва нашла в себе силы, чтобы поддержать свою маму Веру Анлентову.

Для артистки год был непростым. Однако рядом с ней были дети. Она воспитала дочку Таисию, которой 18 лет. Также у нее есть взрослый сын Андрей. Примечательно, что семейные фото звезда публикует редко.

Однако на днях Меньшова поделилась кадром, на котором с нежностью прильнула к мужу Игорю Гордину. Они были в браке 8 лет до 2004 года. Спустя четыре года влюбленные воссоединились и теперь не расстаются.

Зачастую супруги путешествуют вместе по России. На этот раз артистка отметила старый Новый год в компании избранника. Она прислонила щеку к его плечу.Артист был в темном костюме и рубашке с галстуком.

«Всех со старым Новым годом! Теперь уж точно — 2022! Пусть все будет хорошо!» — написала Меньшова.

Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие отметили, что они смотрятся гармонично. «Самая красивая пара в этом году», «Пусть любимые будут рядом. Всегда», «Юлечка, как на вас приятно смотреть! Пусть сбудутся все мечты», «Какая же вы красивая и гармоничная пара! Счастья вам и вашим близким, любви, удачи и здоровья!» — прокомментировали пост подписчики.

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