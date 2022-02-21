«Моя первая Олимпиада закончена»: Валиева дала первый комментарий в своем блоге после соревнований

Камила Валиева дала первый комментарий в личном блоге после выступления на Олимпиаде в Пекине. Фигуристка, несмотря на допинг-скандал, давление на нее и падение во время выступления, нашла теплые слова в адрес тех, кто действительно поддерживал ее.

«Моя первая Олимпиада наконец закончена, и я хочу поблагодарить тех, кто вел меня к этому важнейшему в жизни спортсмена событию – моих тренеров: Этери Георгиевну, Сергея Викторовича, Даниила Марковича. Вы абсолютные мастера в своем деле! И вы не только тренируете, но и учите преодолевать себя, что помогает не просто в спорте, но и в жизни. С вами рядом я чувствую себя защищенной и способной пройти любые испытания. Спасибо, что помогаете мне быть сильной», — написала Камила Валиева.

Напомним, 15-летняя фигуристка стала чемпионкой Олимпиады Пекине, получив золотую медаль в командном турнире. Однако в личных соревнованиях она не смогла получить призового места из-за нескольких падений на льду.

Камила не смогла справиться с навалившемся на нее стрессом после допинг-скандала. В ее крови ранее обнаружили следы лекарства от болезни сердца. Она объяснила это тем, что много проводила времени с дедушкой, который как раз имел этот недуг.

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