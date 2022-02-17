Олимпиада в Пекине: Камила Валиева осталась без медали в одиночном зачете

Камила Валиева не добралась до пьедестала в одиночном зачете на зимней Олимпиаде в Пекине.

15-летняя фигуристка стала четвертой по общей сумме баллов за короткую и произвольную программы. Если в первой девушка показала себя молодцом, то во второй, которая была откатана 17 февраля, ее ждали неудачи.

У Камилы случилось несколько падений, которые отобрали драгоценные очки. Свой прокат фигуристка заканчивала со слезами, так как уже понимала, что не дотянула до лидеров.

Медали забрали Анна Щербакова, Александра Трусова и Каори Сакомото. Валиева стала четвертой с общей суммой баллов 224,09.

«Русские девочки выиграли, первая — Щербакова, вторая — Трусова, Саша показала, какое будет фигурное катание в будущем. Камилу убили, девочку убили…» — прокомментировала знаменитый тренер Татьяна Тарасова каналу «Матч ТВ».

Напомним, что участие спортсменки в Олимпиаде обернулось допинговым скандалом, когда она показала себя лучшей в командном зачете. Камилу вообще могли не допустить до личного зачета, но все же разрешили участвовать. При этом огромное давление и стресс не могли не сказаться на технике юной звезды спорта.

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