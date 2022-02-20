Отдохну и снова на лед: что сказала Камила Валиева после того, как вернулась в Россию

Несколько дней назад 15-летняя подопечная Этери Тутберидзе — фигуристка Камила Валиева — вернулась в Россию. Спортсменка стала олимпийской чемпионкой Игр-2022 в Пекине, завоевав золотую медаль в командном турнире. А вот в личных соревнованиях Камила побороться за пьедестал не смогла. И причина в переполохе и шумихе, вызванной прессой после сомнительного допинг-теста. Совладать со своими переживаниями Валиевой не удалось.

В произвольной программе фигуристка сорвала несколько сложнейших прыжков. В результате она уступила бронзу японке, став только четвертой. И это при том, что после короткой программы 15-летняя спортсменка лидировала в турнирной таблице. Золото — у Анны Щербаковой, а серебро — у «русской ракеты» Александры Трусовой. У российской сборной по фигурному катанию был шанс занять весь пьедестал. После проката Этери Тутберидзе спросила у своей подопечной: «Почему ты перестала бороться?». Ну а сама фигуристка не сдержала слез обиды.

С Камилой Валиевой в Москве успел поговорить и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Он заверил, что как мог пытался успокоить фигуристку, дав ей понять, что она ни в чем не виновата. Отвечала спортсменка достаточно бодро, уточнив, что немного отдохнет и тут же вернется на лед. Пропускать тренировки подопечная Этери Тутберидзе не собирается.

«Я спросил у Камилы, какие планы. Она говорит: «Сегодня отдохну и через пару дней пойду тренироваться». Она в порядке», — передает «Собеседник» слова Вячеслава Фетисова.

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