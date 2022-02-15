Тутберидзе двумя слова отреагировала на 14-е место дочери в олимпийском дебюте

Что сказала наставница Камилы Валиевой, комментируя прокат Дианы Дэвис и Глеба Смолкина?

Этери Тутберидзе, как всегда, скромно прокомментировала выступление своей 19-летней дочки Дианы Дэвис. Фигуристка в паре с Глебом Смолкиным впервые в своей спортивной карьере в танцах на льду выступила на Олимпиаде. Ее дебют пришелся на Игры-2022 в Пекине.

Именитая мама фигуристки явно осталась довольна прокатом дочери и ее партнера, сына звезды ситкома «Моя прекрасная няня» Бориса Смолкина. Дебют юных спортсменов Этери Георгиевна назвала отличным результатом для новичков. Они набрали 179,82 балла. Кстати, на чемпионате Европе эта пара была седьмой. А вот на Олимпиаде в Пекине дебютанты заняли только 14-е место. Но это маму Дианы Дэвис нисколько не расстроило. Наставница Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и «русской ракеты» Александры Трусовой считает, что у Дианы и Глеба все еще впереди. Они окрепнут к следующему сезону и расцветут в полной мере.

На успешный дебют дочери и их с Глебом Смолкиным 14-е место в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине заслуженный тренер отреагировала со свойственной ей сдержанностью, сказав всего два слова. Но каких!

«С отличным дебютом», — написала в stories своего микроблога Этери Тутберидзе, отметив в публикации Диану и Глеба.

Кстати, еще одна наша пара — Александра Степанова с Иваном Букиным — по итогам двух программ довольствовались шестым местом, пара Диана Дэвис – Глеб Смолкин – 14-е. Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым взобрались на вторую строчку.

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