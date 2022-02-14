Большая трагедия маленькой фигуристки: как Камила Валиева из фаворитки Олимпиады стала героиней допинг-скандала

На Олимпийские игры в Пекин 15-летняя Камила Валиева отправилась фавориткой. После командных выступлений она подтвердила предположения экспертов, принеся сборной досрочную победу.

Но дальше события разворачивались как в страшном кино: в ее допинг-пробе за декабрь 2021 года был обнаружен запрещенный препарат. И маленькая фигуристка оказалась вовлечена в грандиозный скандал.

Камила Валиева: детство, первые шаги в спорте

Камила Валерьевна Валиева родилась 26 апреля 2006 года в Казани, по национальности татарка. Про ее родителей ничего конкретного не известно, кроме того, что отвели они дочь в спорт из-за частых простуд в детстве.

Мама с папой водили девочку и на гимнастику, и на балет, и на фигурное катание. Лишь когда Камиле исполнилось 10 лет, она выбрала одно направление — фигурное катание.

Первым тренером девочки стала Ксения Иванова. Она рассказывала в одном из интервью, что Камила попала к ней в четыре годика. И уже соображала на все восемь лет. К тому же у нее были отличная растяжка и выворотность.

Через два года занятий дочери и обнаружения у нее высокого потенциала на льду семья приняла решение перебраться в Москву. Правда, под крыло заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Камила попала не сразу — она сменила трех наставников в СШОР «Москвич» за шесть лет.

С 2012 по 2014 год занималась у Марины Кудрявцевой, в 2014–2015-м — у Игоря Лютикова, а в 2015–2018 годах — у Натальи Дубинской и Станислава Ковалева.

К Этери Тутберидзе Камила попала летом 2018 года. И очень быстро стала набирать стабильность, не за горами оказались и первые победы.

Камила Валиева: юниорские старты

Уже в первом сезоне под крылом Тутберидзе и ее команды о девочке вскоре заговорили на международном уровне. Для нее хореографы поставили короткую программу «Девочка на шаре» по мотивам одноименной работы Пабло Пикассо, она тронула внучку легендарного художника Диану Пикассо, которая пригласила юную фигуристку в Париж на выставку.

Первые в жизни Валиевой старты в категории юниоров она легко выиграла. Этап Гран-при во Франции она завершила с общей суммой баллов 200,71, став четвертой юниоркой в истории, набравшей более 200 баллов по новой системе оценок.

Следующий этап, в России, фигуристка также прошла с триумфом, выиграв и короткую, и произвольную программы.

А вот перед финалом юниорского Гран-при в Турине Валиева травмировалась, и в Италии ей пришлось выступать без элементов ультра-си. Но благодаря чистому катанию спортсменка заняла первое место с результатом в 207,47 балла.

В середине сезона на первенстве России Камила завоевала золотую медаль, получив право выступать на чемпионате мира среди юниоров – 2020. И выиграла его с общей суммой баллов 227,30, ставшей новым мировым рекордом.

Камила Валиева: взрослый дебют

В сезоне-2020/21 Камила Валиева получила право участвовать в соревнованиях среди взрослых фигуристов. Но только национального уровня: до взрослых международных стартов Валиева не была допущена по возрасту.

Начала сезон фигуристка на II этапе Кубка России, где смогла занять второе место. В пятом этапе впервые за карьеру предприняла попытку сделать тройной аксель, допустив помарки, в короткой программе.

В произвольной исполнила чисто два четверных тулупа (один в каскаде с двойным тулупом), но допустила падение на тройном лутце.

Декабрьский чемпионат России принес Валиевой серебро. Лидерство она уступила Анне Щербаковой. В феврале Камила поучаствовала в Кубке Первого канала вместе с другими чемпионками, выступив в прыжковом турнире против юношей. А весной блистала на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Камила Валиева: сезон-2021/2022

Перед началом сезона Камила Валиева получила звание мастера спорта России. В октябре она дебютировала на международных соревнованиях среди взрослых Finlandia Trophy.

Короткую программу россиянка начала с тройного акселя, но не докрутила и допустила падение. Позже прыгнула тройной флип и исполнила каскад тройной лутц-тройной тулуп, заняла промежуточное третье место, улучшив личный рекорд на одну сотую балла.

В произвольной программе Валиева также упала с тройного акселя, исполнив его с недокрутом. Но прыгнула три четверных прыжка: четверной сальхов, четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом и четверной тулуп в каскаде с тройным сальховом через ойлер.

По итогам выступления Валиева стала победителем турнира, установив два мировых рекорда: в произвольной программе превзошла предыдущее достижение, принадлежавшее Александре Трусовой, набрав 174,31 балла, а по итогам двух программ обошла рекорд Алены Косторной, получив 249,24 балла.

В конце октября Валиева блистала на этапе Гран-при в Ванкувере. Она заняла первое место, побив собственные предыдущие рекорды, за произвольную программу и по сумме баллов за две программы.

В Сочи на шестом этапе Гран-при Валиева смогла установить три мировых рекорда — в короткой, произвольной программах и по сумме баллов по двум программам. По итогам шести этапов серии Гран-при юная фигуристка победила на двух своих этапах и должна была ехать в Японию на финал Гран-при. Но из-за пандемии коронавируса его отменили.

В декабре Валиева выиграла чемпионат России, тем самым обеспечив себе место в олимпийской сборной.

Камила Валиева: Олимпиада в Пекине

На Олимпиаде в Пекине Камила Валиева в командных стартах выиграла обе программы, внеся максимально возможный вклад в победу сборной — 20 очков за два первых места. Юная россиянка стала четвертой фигуристкой в мире и первой среди европеек, приземлившей тройной аксель на Олимпиаде.

Кроме того, фигуристка установила олимпийский рекорд, набрав за короткую программу 90,18 баллов, чем побила предыдущее достижение Алины Загитовой.

Более того, Валиева стала первой фигуристкой, которая сделала на Олимпиаде четверной прыжок, каскад с четверным прыжком, два четверных в одной программе, а также четверной и тройной аксель.

Камила Валиева: допинг-скандал

Сразу после победы российской команды церемония вручения медалей спортсменам была отложена. Вскоре International Testing Agency (ITA) объявило, что в пробе на допинг спортсменки, взятой еще в декабре на чемпионате России в Санкт-Петербурге, был обнаружен запрещенный в 2014 году ВАДА препарат триметазидин.

Камилу Валиеву отстранили от соревнований, она пропустила день тренировок. Но решение об отстранении было опротестовано, и фигуристка вернулась на олимпийский лед. Однако Международный олимпийский комитет подал апелляцию о том, что не согласен с допуском Валиевой, в Спортивный арбитражный суд.

Выездное заседание суда было назначено на 14 февраля и длилось семь часов. Его результат был оглашен во второй половине дня по пекинскому времени. Суд встал на сторону фигуристки и допустил ее до личных стартов.

В поддержку Камилы Валиевой, к слову, развернулась целая кампания. В ее адрес высказались многие не только российские, но и зарубежные спортсмены. Немецкая дважды олимпийская чемпионка Катарина Витт оказалась взволнована состоянием юной спортсменки и призвала виновных взрослых в этом скандале наказать, исключив их из спортивного мира.

Камила Валиева: рекламные контракты, доходы

В феврале были подсчитаны доходы Камилы Валиевой за сезон. Согласно расчетам Metaratings, юная звезда фигурного катания оказалась самой состоятельной спортсменкой среди российских коллег по льду.

Она пополнила свой бюджет на 61,3 тысячи долларов, что в рублях составляет порядка 4,7 млн рублей. Это сумма, которую заработала Валиева за призовые места на международных стартах.

Но не только спорт приносит дивиденды фаворитке фигурного катания. Валиева имеет рекламные контракты со спортивным брендом Puma, а также отечественным маркетплейсом «Озон».

Кстати, за олимпийские медали российское правительство пообещало чемпионам награды в виде нескольких миллионов рублей. Самая дорогая, разумеется, — золотая. За нее Валиевой полагается 4 миллиона рублей.

Камила Валиева: личная жизнь

О личной жизни Камилы Валиевой известно немного. Она все свое свободное время посвящает спорту, нерегулярно ведет Instagram. Фигуристка отличается повышенной работоспособностью, поэтому старается больше времени проводить на льду. Ее рост сегодня 160 см, а вот актуальный вес не обнародован. Также девушка является хозяйкой шпица по кличке Лева.

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