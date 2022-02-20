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Милота, да и только: Нетребко с хитовой сумкой-седлом из канареечного плюша отправилась на променад

Оперная певица утеплилась шубкой и бархатным костюмом.

Милота, да и только: Нетребко с хитовой сумкой-седлом из канареечного плюша отправилась на променад
Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/?hl=ru

Анна Нетребко вышла на променад в трендовом уютном образе. Звезда примерила черную укороченную шубку и брючный костюм из бархата, дополнив образ модным аксессуаром – сумкой-седлом из канареечного меха.

Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/?hl=ru

Ранее стилист Александр Рогов на YouTube-шоу Rogov live говорил о модных сумках. В этом сезоне хитами аксессуаров стали меховые сумки, как из натуральной пушнины, так и искусственной.

«Это тренд — милые сумочки, которые хочется обнять», — говорил ведущий.

Кроме того, приветствуются огромные экземпляры типа дорожных. Но теперь их носят везде.

Также Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» рассказывала, что в настоящий момент популярна меховая обувь. И речь идет далеко не только о сапогах, в тренде меховые туфли и мюли.

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