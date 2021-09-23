«Это бомбяо!»: Рогов показал модные огромные сумки, которые стали хитом этой осени

Совсем недавно такие модели брали только в дорогу, а теперь носят в повседневности.

Александр Рогов на YouTube-шоу Rogov live сделал модный набег на масс-маркеты Москвы в поисках актуальных вещей, которые совсем недавно были на подиумах, а теперь появились на полках магазинов. Поиски стилиста увенчались успехом.

Он нашел на вешалках экономмагазинов актуальные лонгсливы, которые теперь носят под низ футболок, мы об этом писали ранее. А также трендовые сумки. Как оказалось, в топе популярных моделей этой осени оказались огромные вместительные экземпляры, которые перекочевали в городские луки из дорожного сегмента. Увидев один из трендовых экземпляров на полке масс-маркета, Александр Рогов пришел в восторг.

«Это бомбяо! Гигантские сумки – один из трендов сезона. Супернепрактичные, потому что положить в них особо нечего, ведь вся наша жизнь свелась, по сути, к телефону. Но, например, для стилиста – это идеальная сумка, большая. И это абсолютный топ подиумов», — сказал Рогов.

Модные сумки, которые показал Рогов, были довольно простыми — прямоугольными, с ручками средней длины, чтобы можно было надевать на плечо, но прямо под мышку, без особых декоративных элементов, но из хороших качественных материалов. Один из экземпляров из натуральной замши стоил 10 тыс. рублей.

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