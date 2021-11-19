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«Хочется обнять»: Александр Рогов представил новый тренд в мире сумок для тех, кто любит «милоту»

Александр Рогов на шоу YouTube-шоу Rogov live совершил модный набег на магазины.

«Хочется обнять»: Александр Рогов представил новый тренд в мире сумок для тех, кто любит «милоту»
Александр Рогов. Кадр из YouTube-шоу Rogov live

Ведущий Александр Рогов на своем фэшн- шоу YouTube Rogov live прошелся по магазинам в поисках модных вещей и аксессуаров.

Он отыскал любопытное худи, украшенное шнуровкой. Стилист заметил, что точно так же может сделать каждый, купив обычный белый шнурок в магазине. Так обыденная кофта мгновенно может превратиться в дизайнерскую вещь.

Кроме того Александр Рогов заметил на полках любопытную сумочку, сшитую из экомеха. К ней также был прикреплен забавный игрушечный зверек. Ведущий заявил, что этот аксессуар — горячий тренд сезона.

Александр Рогов. Кадр из YouTube-шоу Rogov live

«Это тренд — милые сумочки, которые хочется обнять», — сказал Рогов.

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