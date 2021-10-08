«Противный тренд»: Хромченко назвала обувь — писк сезона, которая мгновенно прибавляет пару размеров

Впрочем, всегда можно найти компромисс даже с самыми странными актуальными течениями.

Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» рассказала о новых актуальных фэшн-течениях в обувном мире.

Одно из важных модных направлений ведущая назвала «довольно противным трендом». Речь идет о меховой обуви, которая стала писком осенне-зимнего сезона. При этом речь идет не только о сапогах, к которым модницы уже привыкли. Меховыми могут быть сапоги, кеды, ботинки и даже туфли.

На подиуме проекта Эвелина Хромченко продемонстрировала компромиссный вариант – туфельки с коротким эко-мехом. За счет модели, деликатной длины ворса и каблучка они смотрелись довольно компактно. А вот реально пушистые варианты, предупредила Хромченко, могут увеличить женскую ножку вплоть до 46 размера.

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