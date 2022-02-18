Дочери Хюррем-султан: Мерьем Узерли подловила крошек-шатенок Лили и Лару во время игры на пляже

Актриса Мерьем Узерли стала известна и любима поклонниками во всем мире после своей роли Хюррем-султан в культовом турецком сериале «Великолепный век».

Звезду экрана и модель с радостью ждут и принимают во многих странах. За последнее время Мерьем Узерли побывала в Париже, Стамбуле и Москве, где принимала участие в съемках и встречалась с поклонниками.

Дома Мерьем Узерли ждут две очаровательные дочери, рожденные от разных мужчин. У Мерьем есть восьмилетняя Лара и годовалая Лили.

В эти дни звезда сериала «Великолепный век» посвящает свое время только наследницам. Вместе с дочками Мерьем Узерли отдыхает в Дубае. Периодически она делится с поклонниками моментами своих каникул с малышками.

На этот раз актриса показала, как ее крошки Лили и Лара играют в песок на пляже в Дубае. В кадре видно, что дочери Мерьем Узерли яркие шатенки, как и их мама.

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