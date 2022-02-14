Хюррем и ее наследницы: Мерьем Узерли в шубке с леопардовым принтом предстала с дочками на борту самолета

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли отправилась в путешествие вместе с малышками Лили и Ларой.

Актриса Мерьем Узерли, ставшая популярной после сериала «Великолепный век», в котором сыграла Хюррем-султан, нечасто бывает дома.

Мерьем Узерли быстро меняет локации, перемещаясь из одной страны в другую. Так, за последнее время она побывала во Франции, Турции и России.

Дома звезду с нетерпением ждут две маленькие дочери — годовалая Лили и Лара, которой на днях исполнилось восемь лет.

Все свое свободное время Мерьем Узерли старается посвящать наследницам. Сейчас она вместе с ними отправилась в путешествие.

В сторис микроблога Мерьем Узерли разместила снимок, сделанный в салоне самолета. Мерьем Узерли и Лили с Ларой путешествуют бизнес-классом. Куда именно она направилась с дочками, актриса не сообщила.

Для перелета Мерьем Узерли облачилась в джинсы и короткую шубку с леопардовым принтом. Ее дочери путешествуют в свитшотах. Младшая — розового, а старшая — темно-синего оттенка.

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