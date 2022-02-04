Красавица Хюррем: Мерьем Узерли подчеркнула точеную фигурку в кожаной водолазке и юбке с рваным подолом

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли покрасовалась на публике в Москве.

Звезда сериала «Великолепный век», актриса, сыгравшая Хюррем-султан, Мерьем Узерли с легкостью меняет локации, преодолевая разные города и страны.

Мама двух маленьких девочек редко бывает дома, Мерьем Узерли большую часть своего времени посвящает работе. На минувшей неделе актриса и модель побывала в Париже, где приняла участие в мероприятиях Недели моды.

Затем Мерьем Узерли отметилась в Стамбуле, где участвовала в съемках для ювелирного бренда.

Теперь же Мерьем Узерли находится в Москве. В столицу России звезда приехала по приглашению косметического бренда.

Мерьем Узерли для появления на светском мероприятии сделала активный макияж глаз и облачилась в тотальный черный.

На видео в сторис микроблога появился фрагмент, запечатлевший часть вечеринки. Мерьем Узерли подчеркнула стройность в водолазке из кожи и замшевой юбке с рваным подолом. Образ дополнен сапогами на шпильках, обувь тоже черного цвета.

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