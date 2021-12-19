Бегство из «Великолепного века», путь матери-одиночки: как сложилась судьба Мерьем Узерли после роли Хюррем

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» просилась обратно на проект, но ее не взяли.

Поклонники турецкого сериала «Великолепный век» лишились дара речи, когда красотку Мерьем Узерли в проекте заменили на Вахиде Гердюм. Сама актриса уверяла, что покинула съемочную площадку из-за эмоционального выгорания. Якобы она больше не могла жить жизнью Хюррем султан. Это отнимало у нее слишком много сил.

При этом в турецкой прессе писали о том, что причиной такого поступка Мерьем Узерли могло стать то, что ее партнер по сериалу Халит Эргенч получал в разы больше, чем она. Но подтвержденной информации этому не нашлось. Вероятно, журналисты хотели подогреть интерес к Мерьем, «раскопав» скандальные подробности ее взаимоотношений с Эргенчем.

Счастье материнства

Не успела Мерьем Узерли покинуть сериал «Великолепный век», как стало известно, что актриса впервые стала мамой. Она родила дочку Лару. Правда, сохранить отношения с избранником не смогла: пара распалась еще до того, как Узерли подарила возлюбленному малыша. Поговаривали, что из-за личных неурядиц Мерьем впала в депрессию. Также в одном из своих интервью актриса рассказала, как она относится к любви.

«Это очень важный вопрос, который мы иногда задаем себе до конца жизни. Для меня любовь — глубокое, особое чувство, которое подразумевает также уважение и принятие», — делилась сокровенным Узерли.

Кстати, Мерьем уже дважды мама. В новых отношениях (Своего возлюбленного актриса прячет от поклонников, — Прим. ред.) она родила дочку Лили.

«Лили — совсем малышка. Лара постарше — ей 7 лет. Она очень любознательная, все время задает вопросы и хочет быть независимой в своих решениях. И еще она очень заботливая. Если кто-то из нас, взрослых, вдруг плохо себя почувствует, она первой подойдет и скажет: «Мама (папа), нужно о себе заботиться. Не ешь много сахара. Пей много воды», — отметила актриса.

Обратно в «Великолепный век» не взяли

В недавнем интервью продюсер сериала Тимур Савджи удивил поклонников «Великолепного века» неожиданным признанием. Мужчина буквально обрушился с гневной отповедью в адрес Мерьем Узерли.

Один из создателей проекта настаивал на том, что актриса подвела весь коллектив, бессовестно бросив их на произвол судьбы. Для съемок пришлось спешно искать другую актрису, на роль возрастной Хюррем султан идеально подошла Вахиде Гердюм.

Однако через какое-то время Мерьем Узерли захотела вернуться на проект. Правда, второго шанса актрисе не дали.

«Позднее со мной связался брат Мерьем, он пробовал договориться. Мерьем была готова вернуться, но я ответил: «Нет, все кончено, можешь не возвращаться», — отметил Тимур Савджи в интервью с YouTube-каналом Simge Fıstıkoğlu.

Тоскует по Хюррем султан

Сама Узерли с теплотой вспоминает о Хюррем султан. Актриса призналась, что восхищается этой сильной, могущественной женщиной, которой удалось влюбить в себя султана Сулеймана.

«Хюррем очень могущественная. Очень непростая. Она забрала всю мою энергию. В течение трех лет, пока шли съемки сериала, Мерьем не существовало. Ее место заняла Хюррем — настолько эта личность сильна. Прежде чем попасть в этот проект, я десять лет играла в театре, и эта роль стала для меня дверью в совершенно новый мир. И, конечно, очень сильно на меня повлияла. Я знаю, что для большинства зрителей это моя главная роль, но сама я смотрю на это по-другому. Для меня нет такого: эта роль хуже, эта — лучше. Каждая роль для меня особенная. Я их не сравниваю», — приводит ОК! слова Мерьем Узерли.

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