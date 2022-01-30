Хюррем-султан вернулась в Стамбул: Мерьем Узерли в пальто оверсайз, джинсах трубах и панаме приехала в Турцию

Актриса Мерьем Узерли меняет локации с высокой скоростью. Еще накануне звезда сериала «Великолепный век» была в Париже, где принимала участие в мероприятиях Недели моды.

И вот Мерьем Узерли прилетела в Стамбул, где снимался сериал «Великолепный век».

На это раз актриса, сыгравшая в историческом фильме Хюррем-султан, прилетела в Стамбул ради съемок. Но пока не новой картины. Мерьем Узерли снимается в рекламе бренда, который делает украшения из бриллиантов.

В сторис микроблоге Мерьем Узерли поделилась видео со съемочной площадки, а в ленте разместила снимок, сделанный во время прогулки.

В Стамбуле светит яркое солнце, и Мерьем Узерли предусмотрительно спрятала глаза под солнцезащитными очками.

Для прогулки актриса облачилась в пальто оверсайз, джинсы трубы голубого оттенка и панаму цвета карамели.

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