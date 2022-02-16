«Обожаю радовать родных»: внук Пугачевой поделился эмоциями после вручения бабушке раритетного подарка

Сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров устроил сюрприз своей именитой родственнице, приехав в гости в замок.

Младший внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров – человек творческий и обладающим тонким чувством стиля, вкуса и уместности.

Сын Кристины Орбакайте умеет выбирать и делать подарки своим близким. Причем, он не ждет для этого какого-то особого повода.

Так, в эту среду Дени Байсаров нагрянул в гости в замок своей бабушки Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина. Не с пустыми руками.

Дени Байсаров привез бабушке в подарок раритет – постер советских времен с ее фотографиями и отрывками интервью. В сторис микроблога Дени Байсаров показал момент вручения презента.

«Как же обожаю радовать родных подарками. Тем более, когда получается найти такие особенные вещи», — поделился он под видео.

Алле Пугачевой подношение внука понравилось, она тут же решила, где в гостиной замка будет стоять постер в раме, и поблагодарила Дени Байсарова, заключив внука в объятия.

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