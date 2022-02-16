«Семейная распаковка!»: Дени Байсаров нагрянул в гости к Алле Пугачевой в замок с подарком

Наследник Кристины Орбакайте порадовал своим появлением не только бабушку, но и малышей Лизу и Гарри.

Алла Пугачева уже давно живет в замке в деревне Грязь. Она счастлива в отношениях с Максимом Галкиным. Несмотря на то что к их паре многие раньше относились скептически из-за разницы в возрасте, теперь они считаются одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе.

У супругов подрастают восьмилетние двойняшки Лиза и Гарри. Порой к ним в гости приезжает старшая дочка Примадонны Кристина Орбакайте и внуки.

Так, 16 февраля нагрянул в гости к Алле Борисовне Дени Байсаров. Ему всего 23 года, но он уже занимается своим бизнесом. В свое время сын Орбакайте учился в Англии. В замок он пришел с подарком. Дени принес постер из старинного журнала, на котором Примадонна позирует с кудрявыми волосами в рубашке, жакете и галстуке.

На обратной стороне также есть снимки и интервью певицы того времени. Лиза и Гарри помогали ему распаковать подарок. А Алла Борисовна любовалась своим изображением и отметила, что выглядела очень модно, так как тогда у нее все было в стиле авангард. Артистка с нежностью обняла своего внука.

«Дени приехал с подарком для Аллы. Семейная распаковка!» — отметил Галкин.

К слову, Примадонна была в джинсах и широкой кофте. Она также не забыла про ботинки на шнуровке. Певица поддержала молодежный лук, дополнив его очками. «Прелесть какая!» — отметила Хибла Герзмава. «Шикарный портрет», «Какой умничка ваш внук», «Алла всегда шикарная и модная», — прокомментировали пост подписчики.

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