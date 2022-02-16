«Должны быть у каждой»: Клава Кока отметилась в джинсах – хите сезона, которые расхвалила Хромченко

Простая модель отлично подает фигуру и легко вписывается в самые различные гардеробы.

Российские звезды полюбили новый тренд — джинсы-трубы. По словам Эвелины Хромченко, они хорошо подают фигуру, отлично скрывают погрешности фигуры, удлиняют ноги и легко вписываются в любые образы.

«Джинсы-трубы должны быть у каждой женщины, особенно в нынешнем сезоне», — сказала ведущая «Модного приговора».

Ранее в актуальных джинсах появлялась на шоу «Вечерний Ургант» актриса Светлана Ходченкова, а затем певица Назима, которая выбрала их для экскурсии по пескам в Арабских Эмиратах.

Молодая артистка Клава Кока тоже не удержалась от удовольствия примерить актуальную вещицу. Она облачилась в джинсы-трубы в аэропорт, накинув с ними топ и куртку из рубашечной ткани в клетку.

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