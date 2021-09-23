«Особенно в нынешнем сезоне»: Хромченко показала модные джинсы, которые должны быть у каждой женщины

Эти брюки из денима легко вписываются в любой гардероб.

Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» показала универсальные женские джинсы, которые, по ее мнению, должны быть у каждой.

Это джинсы-трубы, которые сейчас находятся на волне популярности и свободно вписываются практически в любой гардероб. Они отличаются прямым и достаточно свободным кроем штанин и действительно напоминают по своей форме трубы.

Джинсы-трубы подходят дамам с разными типами фигур: и полным, и худым, и с выраженной талией и бедрами, и с мальчиковыми формами.

«У женщины должны быть вот такие джинсы-трубы, особенно в нынешнем сезоне», — сказала Эвелина Хромченко.

Она также посоветовала модницам обязательно приобрести свободный жакет, напоминающий классический мужской пиджак. Он, к слову, будет отлично сочетаться с джинсами-трубами.

Ранее Хромченко говорила, что в этом сезоне на новой волне популярности оказались кюлоты, актуальны широкие джинсы утрированной длины, модели с лампасами, бермуды и шорты (в холод их носят с колготками, особенно с модными черными полупрозрачными), а вот велосипедки уже теряют свою актуальность, но их еще можно доносить этой осенью.

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