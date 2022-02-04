Советовала Хромченко: Ходченкова пришла к Урганту в джинсах, которые «должны быть у каждой»

Эти брюки из денима также выбрала для своего гардероба Кристина Орбакайте.

Светлана Ходченкова станет новой гостьей шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале в 23:30 4 февраля. Актриса представит фильм «Другое имя».

В аккаунте Instagram передачи разместили ее анонс с фотографией актрисы, где она предстает в джинсах — хите этого сезона. Речь идет о моделях-трубах, которые отлично скрывают лишний вес и погрешности фигуры. Именно так считает Эвелина Хромченко, которая рекомендовала обратить на них внимание зрительницам.

«У женщины должны быть вот такие джинсы-трубы, особенно в нынешнем сезоне», — сказала Эвелина Хромченко.

Ранее в джинсах-трубах появлялась певица Кристина Орбакайте, которая тоже выбрала их для съемок.

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