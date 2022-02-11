Советовала Хромченко: Назима позировала в пустыне в джинсах, которые «должны быть у каждой»

Певица также появилась в Дубае с модной сумкой хобо.

Певица Назима позировала в песках, приехав в Дубай. Знаменитость сказала, что впервые побывала в этой стихии.

По этому случаю звезда примерила брюки — хит этого сезона. Это джинсы-трубы, которые свободно вписываются практически в любой гардероб. Они отличаются прямым и достаточно свободным кроем штанин и на самом деле напоминают по своей форме трубы.

«У женщины должны быть вот такие джинсы-трубы, особенно в нынешнем сезоне», — говорила про них Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».

Стоит отметить, что Назима — большая модница, с собой на экскурсию она взяла зеленую сумочку хобо. О тренде на них ранее рассказывал Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле».

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