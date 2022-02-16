Тепло, красиво и уютно: Рубальская вслед за Пугачевой вышла на прогулку в меховом клоше

Шляпки клош или шляпки-колокольчики, которые в этом сезоне вошли в моду в меховом варианте, все активнее покоряют фэшн-пространство.
Отметиться в стильных головных уборах уже успели певицы Анна Нетребко и Алла Пугачева. А теперь в актуальной шляпе появилась на прогулке поэтесса Лариса Рубальская.
Звезда выбрала клош самого модного цвета сезона — барвинкового. Именно его Институт Pantone назвал главным в этом году.
Ранее о тренде на шляпки клош высказывался Александр Васильев. Он заметил, что этот головной убор пришел в наше время из 20-х годов прошлого столетия. Он всегда выглядит очень женственно и стильно.
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