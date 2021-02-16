Женственный и милый: Васильев показал головной убор, который вскоре войдет в тренды

Шляпы-панамы, смело заявившие о себе в прошлом сезоне, постепенно стали приобретать более женственные и утонченные формы. Теперь они все больше напоминают шляпку клош, или шляпку-колокольчик. Пока в холода модницы не могут по достоинству оценить эту новинку из-за определенной непрактичности трендовой вещицы, но, когда весна вступит в свои права, наверняка, многие женщины захотят пополнить ей свой гардероб.

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О тренде на шляпы клош заговорил Александр Васильев в эфире «Модного приговора» на Первом канале. По словам ведущего шоу, ее изобрела французская модистка и дизайнер одежды Каролин Ребу, в 1920-х годах этот головной убор был очень популярным.

«По окончанию Первой мировой войны многие женщины были вдохновлены военной каской солдат. А парафраза дошла и до наших дней, но в другом качестве и из других материалов», — рассказал историк моды.

Раньше такие шляпки шили из фетра, сейчас материал ограничивается только фантазией дизайнера, это может быть и кожа, и искусственный мех, и войлок, и текстиль, и даже солома.

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