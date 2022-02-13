Модный выбор звезд: Пугачева появилась на людях в меховой шляпке клош, как у Нетребко

О том, что такие головные уборы снова в тренде, ранее рассказывал Александр Васильев.

Российские звезды поддержали тренд на шляпки клош, которые в этом сезоне носят в меховом исполнении. Ранее в модном головном уборе появлялась на публике оперная певица Ана Нетребко.

Звезда выбрала клош в песочном оттенке, представ в нем на улицах Парижа. А теперь актуальный головной убор примерила Алла Пугачева. Примадонна также предпочла светло-коричневый тон, который отличается универсальностью и функциональностью, но более разбеленный.

О моде на клош ранее рассказывал Александр Васильев. По словам ведущего «Модного приговора», эти шляпки стали впервые популярны в 20-е годы прошлого столетия. А сейчас они переживают новый взлет интереса к себе со стороны дизайнеров одежды и женщин.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.