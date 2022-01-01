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Глубокий и многогранный: Хромченко назвала главный цвет 2022 года

Его озвучил Институт Pantone, отразив общее настроение людей.

Глубокий и многогранный: Хромченко назвала главный цвет 2022 года
Эвелина Хромченко. Фото: Global look press

Эвелина Хромченко в программе Первого канала «Модный приговор» назвала главный цвет года, который озвучил Институт Pantone. Это оттенок Very Peri или, проще говоря, сиренево-синий или фиалковый, барвинковый.

Цвет специалисты института выбирали с весны 2021-го эмпирическим путем, стараясь понять общее настроение людей и тенденции в мире. Они считают, что сиренево-синий — очень глубокий и многогранный оттенок, он сочетает в себе верность и постоянство синего с энергией и возбуждением красного, дает надежду на будущее.

«В 2022 году все оттенки сиреневого и фиолетового будут крайне популярны в связи с тем, что мировой координатор Институт цвета Pantone объявил барвинковый или Very Peri цветом 2022 года», — прокомментировала Эвелина Хромченко.

Платье в модном оттенке. Шоу «Модный приговор»/ Первый канал

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