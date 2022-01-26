Клош носили в 20-е годы: Нетребко вышла на променад в модном головном уборе, который советовал Васильев

В настоящий момент тренд на эти женственные шляпки возрождается.

Анна Нетребко поддержала тренд на шляпки клош, который ранее озвучил Александр Васильев на шоу Первого канала «Модный приговор».

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Оперная дива примерила трендовый головной убор с брючным костюмом с леопардовой расцветкой, безрукавным пальто и динамичными ботинками на шнуровке. В таком виде звезда прошлась по улицам Парижа.

Ведущий фэшн-проекта главного канала страны замечал, что клош — это возрожденный тренд. Впервые шляпки-колокольчики вошли в моду в 20-е годы. И изобрела их французский модельер Каролин Ребу.

Александр Васильев уверен, что шляпки клош вносят в образы нотку женственности и романтизма. И женщинам явно стоит обратить на них внимание.

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