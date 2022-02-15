Орбакайте после отдыха на острове миллионеров поспешила к Лисовцу в блузе-рубашке с принтом — хитом сезона

Звезда прилетела в Москву после отпуска с мужем.

Кристина Орбакайте плодотворно работала в предновогодние дни на многочисленных корпоративах, концертах и шоу. После праздника в кругу семьи в доме своей мамы Аллы Пугачевой она решила позволить себе отпуск.

Звезда отдохнула в Майами, на Карибах, в Колумбии и на острове миллионеров Фишер-Айленд во Флориде. И хотя звезда давно живет в Америке с мужем бизнесменом Михаилом Земцовым и дочкой Клавой, работать все-таки предпочитает на родине.

Поэтому сразу после отпуска вновь прилетела в Москву. Здесь артистка насладилась прогулками по вечернему городу и поспешила в салон красоты к Владиславу Лисовцу, примерив рок-н-ролльный образ с оттенком романтизма благодаря блузе-рубашке с английским бантом. Она была пошита из модной ткани в клетку. Как заверил стилист Александр Рогов на своем проекте YouTube Rogov live, этот принт — настоящий хит сезона.

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