На Карибах: Кристина Орбакайте вслед за Клавой Кокой предстала с прической – хитом «розетка»

Эта несложная укладка универсальна и пользуется популярностью у звезд.

Тренд на прическу «розетка» поддержали многие российские звезды: Лайма Вайкуле, Клава Кока, а теперь и Кристина Орбакайте.

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Они с удовольствием делают эту укладку как в обыденной жизни, так и во время выступлений и телеэфиров. Их образы получились похожими за счет одинакового цвета волос и наличия у артисток челок.

Кристина Орбакайте появилась с модной укладкой на Карибах, где решила провести несколько дней. Звезда облачилась в монохромный лук черного цвета. И поздравила в таком виде своих поклонников с китайским Новым годом.

«С наступившим, наконец, Новым годом Тигра! Пусть его полоски в этом году будут только яркими и светлыми», — пожелала поклонникам старшая дочь Аллы Пугачевой.

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