Как выросла юная звездочка! Дочь Орбакайте устроила танцы в лазуревой рубашке на острове миллионеров

Клаве Земцовой в марте прошлого года исполнилось 9 лет.

Кристина Орбакайте после празднования Нового года в замке матери Аллы Пугачевой улетела домой в Америку. Певица уже давно живет здесь с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавой, которой весной исполнилось 9 лет.

После рождественских каникул артистка уехала с наследницей на остров миллионеров Фишер-Айленд во Флориде. Он занимает первое место в США по показателю дохода жителей на душу населения и является резиденцией многих знаменитостей.

Здесь, как оказалось, у Кристины Орбакайте есть друзья и подруги у ее дочери, с которыми она счастливо проводит время.

То, что наследнице здесь хорошо, видно из постов Кристины Орбакайте в Instagram, на которых внучка Аллы Пугачевой выглядит счастливой.

В последнем stories певицы можно также обнаружить кадры с танцующей возле пальм Клавой в лазуревой рубахе, дочка знаменитости весела и беззаботна.

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