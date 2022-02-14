Стильная небрежность: Орбакайте с новой прической и нежным розовым макияжем предстала в День Валентина

Кристина Орбакайте поздравила своих поклонников с Днем всех влюбленных, записав несколько теплых слов в личном блоге.

«Поздравляю всех с Днем святого Валентина. Любите и будьте любимы! Всех обнимаю!» — сказала дочь Аллы Пугачевой из своей гримерной.

Знаменитая блондинка по случаю праздника предстала в нежном женственном образе. В руках она держала тюльпаны цвета розового льда, на ее губах и веках тоже был розовый макияж. Кроме того, Кристина Орбакайте появилась с новой прической, которая имитировала стильную небрежность.

Наследница Примадонны не осталась в этот праздник без подарка. В Instagram она похвасталась роскошным букетом от мужа бизнесмена Михаила Земцова.

Ранее мы писали о том, как поздравили бывшего отчима Кристины Орбакайте Филиппа Киркорова его дети. Мартин и Алла-Виктория сделали своими руками открытки, изобразив на бумаге цветные сердца. Рано утром наследники короля принесли ему свои сюрпризы. Певец был растроган практически до слез. «Вот оно — счастье!» — воскликнул он.

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