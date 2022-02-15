Новости шоу-бизнеса: похороны Брик, причина разрыва Волочковой с банщиком, потеря слуха у дочери Валерии

В День святого Валентина балерина Анастасия Волочкова рассказала, почему на самом деле рассталась с банщиком Сергеем Кузнецовым. Также стали известны подробности прощания с умершей от рака Евгенией Брик. Кроме того, дочь Валерии призналась, что лишилась слуха. Об этом и не только — наш дайджест главных за 14 февраля новостей шоу-бизнеса.

Почему Волочкова рассталась с банщиком Сергеем

Несколько дней Анастасия Волочкова страдала от разрыва с банщиком Сергеем Кузнецовым. Поклонники гадали, что же такое между ними произошло, ведь они были очень счастливы вместе, выглядели гармоничной парой.

Балерине надоели спекуляции на тему ее личной жизни, и она разоткровенничалась. Оказалось, все до банального просто – банщик «поймал звезду». Вкусив славы, он захотел больше внимания к своей персоне от публики, а также вознамерился переехать в особняк Волочковой вместе со своим маленьким сыном, что категорически не понравилось артистке.

«В какой-то момент Сергей сказал в Stories, что не сможет что-то простить мне как мужчина и как отец. Версии строили всякие, теперь послушайте мою: перед днем рождения он сказал, что приедет с сыном, очевидно, чтобы показать, что я принимаю в семью не только его, но и ребенка. Но я попросила этого не делать, так как это взрослое мероприятие и я не хочу никакой показухи», — расставила точки над i балерина.

Похороны Брик

Евгения Брик, звезда фильма «Стиляги» и сериала «Оттепель», скоропостижно скончалась в Лос-Анджелесе в возрасте 40 лет. Это событие потрясло отечественный шоу-бизнеса. Многие ждали, когда появится информация о похоронах.

И накануне обнародовано решение семьи: кремация будет проведена в США, а похороны состоятся уже в Москве. Правда, будет ли организовано прощание, пока неизвестно.

Особняк Водяновой и Арно

Поклонников часто интересует быт звезд. И супермодель Наталья Водянова показала, как живет в парижском особняке с мужем-миллионером Антуаном Арно. Как выяснилось, многодетная мать живет на широкую ногу и ни в чем себе не отказывает. А в интерьере заметно, что Наталья Водянова — большая любительница деталей и утонченного декора.

Прилучный провел праздник с детьми

Павел Прилучный не посвящает никого в личную жизнь. Он сам решает, что и когда демонстрировать публике. И на этот раз продемонстрировал отцовскую идиллию с детьми от Агаты Муцениеце.

Наследников он забрал на День святого Валентина к себе. Девятилетнего сына Тимофея и шестилетнюю дочку Мию «мажор» просто обожает, поэтому готов на все ради них. И в День влюбленных подготовил трогательный сюрприз.

Дочь Валерии потеряла слух

28-летняя дочь певицы Валерии, певица Шена перенесла коронавирус и столкнулась с ужасными последствиями, коих оказалась целая пачка. К тому же, случились проблемы со слухом – врач поставил диагноз «тугоухость первой степени».

Всю вторую половину 2021 года Шена занималась лечением, отменив съемки, концерты и релизы. И спустя несколько месяцев терапии слух все-таки вернулся.

Жена Михалкова – любимая модель Зайцева

14 февраля отметила свое 75-летие жена режиссера Никиты Михалкова Татьяна Михалкова. Ее старшая дочь Анна Михалкова показала несколько редких архивных фото, на которых все увидели, насколько красивой была она.

Неслучайно Татьяна Михалкова когда-то была любимой манекенщицей российского модельера Вячеслава Зайцева, ведущей моделью в Общесоюзном Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту и представляла страну на зарубежных показах. После рождения детей — Анны, Артема и Надежды — верная спутница Никиты Сергеевича попрощалась с карьерой модели.

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