«У меня нашлось 2 миллиона, чтобы свозить Сергея на Мальдивы»: Волочкова о причинах расставания с экс-бойфрендом

Балерина честно рассказала, из-за чего случился конфликт с мужчиной и как она ко всему этому относится.

Анастасия Волочкова — фигура яркая, эпатажная, но при этом максимально открытая и честная. Она не подбирает слова, если что-то ей не по сердцу, и честно отвечает хейтерам: «Могу себе позволить и бокальчик просекко, и мужчину на райский отдых».

Ее хейтят, она в ответ: «Бывает придворный шут, придворный паж, а бывает придворное удовольствие у королевы. Я королева и могу себе это позволить!»

И снова завистники кусают локти, и только балерина знает, чего стоит не реагировать на все выпады и нести свою правду. Ее она рассказала сайту Teleprogramma.pro.

Недавний скандал, в который угодил Анастасия, связан с мужчиной. С Сергеем она побывала вместе на Мальдивах, а после получила в ответ упреки, оскорбления и обвинения. Вот только в чем — мужчина не ответил. Зато точки над «i» расставила сама балерина, и вот ее версия событий.

Знакомство с Сергеем

Мы познакомились с Сергеем 27 декабря на съемках программы «Давай поженимся!». И это были флюиды с первого взгляда, знаете, так бывает. В тот момент у меня в личной жизни была пустота, у Сережи — тоже.

Я должна была помогать ему сосватать невесту, а в итоге он сосватался ко мне. Обменялись телефонами и уже на следующий день созвонились, договорились, что встретим вместе Новый год.

Так и получилось. Сережа приехал ко мне со своим сыном Кирюшей, ему 6,5 лет. Все было прекрасно.

А еще до знакомства с ним я планировала провести каникулы на Мальдивах. Все было оплачено и забронировано и был выбор лететь одной или пригласить с собой Сергея. Скажу честно, я выбрала лететь с ним, чтобы не быть одной в райском месте в одиночестве.

Причем подумайте только — билетов не было до 1 января, и вдруг кто-то сдал место прямо рядом со мной! Я восприняла это как знак.

Отдых на Мальдивах

Это были прекрасные две недели, один из самых прекрасных отдыхов в моей жизни. Сережа ухаживал за мной, не давал даже полотенце самой отнести на лежак.

В процессе мы, конечно, немножечко узнали друг друга, он работал управляющим какой-то там сауны в Одинцово. И я отдавала себе отчет, что это не тот человек, на которого я могу опереться и положиться.

Сама оплачивала все расходы на месте, включая его сигареты и вино. Для меня это не очень приятный момент, я не люблю нести на своих плечах мужчин, хотя неоднократно это делала.

Но если спросить меня: жалею ли я о совместном отдыхе? Конечно же, нет!

Вкус знаменитости

В какой-то момент я увидела, что Сережа стал втягиваться в пиар-историю. Когда он приехал на Мальдивы, у него было 20 подписчиков в Instagram, и вдруг он стал внаглую лезть в мои прямые эфиры, показывать себя везде, где только можно. К сожалению, это не первый случай в моей жизни, когда люди теряют голову от славы.

Потом он говорит: «Настя, а ты можешь 12 миллионов рублей вложить в строительство фитнес-центра, и я буду там управляющим?»

Представляете мой шок? Я уже вложила однажды и потеряла массу денег.

К тому же, мои подписчики стали писать про его бандитское прошлое. Сергей сразу объяснил, что все с точностью до наоборот, что он наоборот помогал людям. Получалось, все, что я знала о нем, было только с его слов. Но я рассудила, что у каждого есть прошлое и нельзя за это винить.

Чем больше мы узнавали друг друга, тем больше я понимала, что быть вместе у нас не получится.

Я не собиралась подстроиться под его график, он работал трое суток подряд в своей сауне и трое отдыхал. При этом большую часть времени проводил с сыном. Появились намеки, что неплохо было поселить мальчика у меня дома, потому что у него сложные отношения с мамой.

Я осознала, что мне просто начинают навязывать семью, с которой я жить не могу и не хочу. Потому что мне нужен мужчина, который будет меня поддерживать, носить на руках, а не вот это все!

Для меня эти отношения стали курортным романом. Вот бывает придворный шут, придворный паж, а бывает придворное удовольствие у королевы. Я могу себе это позволить. Считайте, что сделала добро человеку, он никогда в жизни не сможет позволить себе такое путешествие. Если без тайн, то оно обошлось в два миллиона рублей!

День рождения

Мы вернулись перед моим днем рождения, и Сережа поймал звезду, увидев, что на празднике журналистов больше, чем гостей. Я была потрясена его поведением. Он давал интервью всем, занимался самолюбованием, как и на Мальдивах. Человек реально почувствовал себя звездой, ему крышу сорвало.

Обвинения в Stories

В какой-то момент Сергей сказал в Stories, что не сможет что-то простить мне как мужчина и как отец. Версии строили всякие, теперь послушайте мою: перед днем рождения он сказал, что приедет с сыном, очевидно, чтобы показать, что я принимаю в семью не только его, но и ребенка.

Но я попросила этого не делать, так как это взрослое мероприятие и я не хочу никакой показухи.

Путь на федеральный канал

Еще на Мальдивах мне начали звонить с федеральных каналов, хотели осветить эту красоту и наше семейное счастье. Я сказала ему, что предлагают сняться в программе. И первое, чем он поинтересовался, сколько ему заплатят?

Я ему объясняю, что если мне и платят, то за то, что я Анастасия Волочкова! И тут же получаю ответ: так моя жизнь тоже интересна людям!

«Сережа, а ты не знаешь, с какой поры твоя жизнь стала интересна людям? С тех самых, как я выложила первое совместное фото! А ты как был банщиком, так им и останешься».

После возвращения домой и всей этой нехорошей истории я просила его остаться в хороших отношениях. Объяснила честно:

«Сережа, нашим отношениям не суждено длиться дальше. Я не собираюсь подстраиваться под твои сауны, селить твоего сына у себя дома».

Потом был эфир на Первом канале, где рассказали про его прошлое. Сережа после этого настолько на меня разозлился! Оказывается, что я его как-то не так защищала. Я — его?!

Мне хочется спросить его только об одном:

«А где был ты, когда все нападали на меня в самолете?»

И здесь меня перекрыло, и я сказала ему все что думала:

«Ты вообще кто и что о себе возомнил?!»

Деньги на такси

Я честно ему сказала, что наши отношения — это курортный роман, что не буду селить у себя его детей, подстраиваться под чей-то график, честно предложила ему приехать, сесть и все обсудить, не поливать друг друга грязью.

А он мне говорит: «Настя, до тебя доехать стоит 1000 рублей! А я парень небогатый».

И тут хочется спросить: «А что, я должна своим любовникам такси оплачивать? У тебя не нашлось этих денег, зато у меня нашлось 250 тысяч тебе на билеты на Мальдивы и там два ляма на развлечения твои».

И вот теперь этот человек, который считает себя мужчиной, будет говорить, что он что-то не может мне простить? Так пусть скажет, что?!

Последняя капля

Я просила его как человека остаться в нормальных отношениях. Он удаляет из своего Instagram все совместные фото и оставляет только свои на Мальдивах, чтобы показать, что может себе позволить такой отдых.

Он пишет про меня чушь и грязь, поддерживает моих хейтеров. Я дарила ему любовь, а он писал за спиной гадости. И это для меня был действительно удар. Я благодарю бога, что унесла ноги с того отдыха от человека с бандитским прошлым целой и здоровой.

У него изначально был корыстный интерес, а теперь что-то там не может простить.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.