Самотканые салфетки с вышивкой, посуда с росписью: Водянова показала интерьеры их уютного дома с французом Арно

Наталья Водянова провела для подписчиков мини-экскурсию по своему дому в Instagram, поделившись целой серией снимков, на которых она запечатлела интерьеры своих апартаментов во Франции. Модель с русскими корнями с пятью детьми и мужем-французом Антуаном Арно живет на широкую ногу и ни в чем себе не отказывает. Если приглядеться, то можно заметить, что Наталья Водянова — большая любительница деталей и утонченного декора.

Ну а то, как манекенщица накрывает на стол в гостиной и вовсе можно назвать искусством. Никакой вычурности и помпезности, и при всем при этом понятно, что семья не привыкла есть из обычных тарелок. Каждая — уникальна своей росписью. Также поражает и обилие цветов.

А вот дочка модели Нева вместе с братиком, сыном Антуана Арно, лакомится пирожными в гостиной. У них целая коробка сладостей на любой вкус. Помимо расписной посуды в доме Водяновой есть и занятные абстрактные картины. Манекенщица большая поклонница искусства.

В гостиной нашлось место и для такого дизайнерского «плетенного столика», а за ним стеллаж для книг. Все-таки дети модели учатся в школе.

Нева может уединиться за чтением книг за резными перегородками, удобно расположившись на оливковом пуфике с любимцем семьи. У нее за спиной на подставке всевозможные рамочки для фото и большая ваза с икебаной.

В гостиной также есть и большой мягкий овальный диван, тут вечерами собирается вся семья. А столики модель по-старинке застилает вышитыми домоткаными салфетками для уюта и гармонии.

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