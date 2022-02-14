Муцениеце отпустила к отцу? Прилучный расцеловал дочку Мию, подарив ей букетик

Актриса из фильма «Тобол» не стала препятствовать тому, что «мажор» забрал детей к себе домой на уикенд.

Павел Прилучный умилил своих подписчиков в Instagram, поделившись трогательными кадрами. Так, «мажор» на уикенд забрал к себе домой детей: девятилетнего сына Тимофея и шестилетнюю дочку Мию. Бывший муж Агаты Муцениеце старается как можно чаще видеться с детьми, а те совсем не против навещать отца. Пока ребятня выходила во двор, Прилучный приготовил для дочери сюрприз. Такого подарка от отца удивленная Мия никак не ожидала. А вот их «мачеха» Мирослава Карпович в доме «мажора» не засветилась. Возможно, Павел провел уикенд только с детьми, без «папиной дочки».

«А ты знаешь, что сегодня День всех влюбленных? А ты знаешь, кого я больше всех на свете люблю?» — спросил у растерянной дочки Павел.

В ответ удивленная Мия только помотала головой, как бы говоря, что папин вопрос ее несколько удивил и смутил.

«Тебя!» — тут ответил Прилучный, одаривая дочурку отцовским поцелуем и букетиком цветов.

А вот с девятилетним сыном Тимофеем актер нежничать не стал. Все-таки к дочке Павел относится как к своей маленькой принцессе, а с сыном разговаривает по-мужски: строго и по делу, особо не нянчась.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!