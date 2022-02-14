Прощание с актрисой Евгенией Брик пройдет в США

С артисткой простятся в узком кругу в Лос-Анджелесе, там же пройдет кремация. Позже ее останки привезут в Россию.

Евгения Брик много лет снималась в кино. Она жила в браке с Валерием Тодоровским. Также 12-летняя дочка звезды Зоя вместе с родителями жила в США. Еще до пандемии Брик была очень востребована, но потом пропала из поля зрения.

А когда она коротко подстриглась появились слухи о проблемах со здоровьем. 10 февраля артистка умерла в возрасте 40 лет. Это известие стало шоком для ее близких и друзей.

Лишь теперь родные признались, что в США Евгения проходила лечение от онкологического заболевания. Она старалась каждый день прожить счастливо. Прощание а актрисой состоится в Лос-Анджелесе, где она жила с родными. А вот похороны пройдут уже позже в Москве.

«Простятся в узком кругу в Лос-Анджелесе, там же пройдет кремация, хоронить будут позже в Москве», — сказал собеседник агентства ТАСС.

Будет ли проведено прощание и в Москве пока умалчивается. Муж Брик, режиссер Валерий Тодоровский продолжает жить в США. Напомним, что актриса известна по ролям в таких картинах, как: «Оттепель», «Стиляги», «Географ глобус пропил» и «Одесса».

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