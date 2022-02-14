«Эмоционально устала»: Камила Валиева прокомментировала решение CAS допустить ее до соревнований

Российская фигуристка все-таки будет участвовать в личном турнире на Олимпиаде в Пекине.

15-летняя российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала решение CAS (Спортивный Арбитражный суд) разрешить ей участвовать в личном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Эти дни для меня были очень сложными, и уже не хватает эмоций. Я радуюсь, но я уже эмоционально устала. Поэтому слезы счастья и небольшого огорчения», — высказалась спортсменка в эфире Первого канала.

Фигуристка признала, что счастлива представлять Россию на соревнованиях и считает огромной честью участвовать в Олимпиаде.

Напомним, в понедельник утром стало известно, что решением Спортивного Арбитражного суда 15-летняя Камила Валиева допущена до участия в личном первенстве.

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