Камила Валиева выступит на зимней Олимпиаде в китайском Пекине в личном турнире

Российская фигуристка Камила Валиева выступит в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. Спортивный арбитражный суд встал на ее сторону.

Напомним, что 11 февраля Международное агентство по тестированию подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у российской фигуристки.

Позже стало известно, что положительной оказалась проба, взятая 25 декабря во время чемпионата России. В организме российской пятнадцатилетней фигуристки был найден запрещенный препарат — триметазидин. В связи с эти церемония награждения российских фигуристов за победу в командных соревнованиях в Пекине была сначала перенесена, а затем и вовсе отменена, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Камила Валиева — главная претендентка на золото Пекина в личном первенстве. Короткая программа у фигуристок начнется 15 февраля.

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