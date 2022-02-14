МОК заявил об отмене церемонии награждения фигуристов, если Камила Валиева войдет в тройку призеров

Кроме этого, исполком МОК решил не проводить торжественную церемонию награждения победителей командного турнира фигуристов.

Международный Олимпийский комитет выступил в этот понедельник, 14 февраля, с новым заявлением, касающимся российских фигуристов и Камилы Валиевой, в частности.

Во-первых, МОК отказался проводить церемонию награждения фигуристов, ставших победителями и призерами командных соревнований.

Во-вторых, МОК заявил, что будет отменена и церемония награждения победителей личного первенства. В том случае, если Камила Валиева войдет в тройку призеров.

А российская фигуристка, как известно, одна из фавориток этой Олимпиады в Пекине.

Правда, МОК все же сделал оговорку: церемония награждения состоится, как только дело Камилы Валиевой будет завершено.

Напомним, в понедельник утром стало известно, что решением Спортивного Арбитражного суда 15-летняя Камила Валиева допущена до участия в личном первенстве.

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