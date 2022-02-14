«Вот, что значит — аккумулировать энергию»: Илья Авербух высказался о решении по Камиле Валиевой

Отличная новость для всех, кто переживал за 15-летнюю фигуристку Камилу Валиеву, пришла в понедельник утром.

Решением Спортивного арбитражного суда Камила Валиева продолжит выступления на Олимпиаде в Пекине и будет участвовать в личном первенстве.

Одним из первых на эту новость отреагировал прославленный фигурист и создатель ледовых шоу Илья Авербух. В микроблоге он сделал публикацию, посвященную Камиле Валиевой.

«Ура! Камила Валиева будет выступать! Вот, что значит — аккумулировать позитивную энергию! Более 2000 писем было под моим постом о Камиле, и я благодарю каждого из вас за поддержку! Удачи Камиле и, конечно, двум нашим очаровательным девочкам — Анне Щербаковой и Саше Трусовой. Здорово, что самая сильная команда в мире, команда наших девочек, снова в сборе! Желаю всем удачи и показать свой максимум!» — написал Илья Авербух.

Напомним, что 11 февраля Международное агентство по тестированию подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у российской фигуристки и главной претендентки на золото Пекина Камилы Валиевой.

В организме российской пятнадцатилетней фигуристки были обнаружены следы запрещенного для спортсменов препарата — триметазидина.

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