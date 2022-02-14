«Настроение ха-ха!»: Брежнева в жакете с принтом гленчек устроила танцы в супермаркете

Вера Брежнева решила позволить себе бьюти-шопинг, поспешив в недавно открывшийся в Москве супермаркет косметики. На публике знаменитость предстала в свободного кроя жакете с принтом гленчек, джинсах и базовой кофейной рубашке.

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Певица сказала, что избегает спонтанных покупок, поэтому заранее сделала список того, что ей действительно нужно. В итоге артистка приобрела маску для лица, бальзам для губ, крем для рук, духи с ароматом цветущей вишни, крем для век и другие косметические продукты.

Звезда рассказала, что ее бьюти-поход был несколько затруднен, потому что в магазине оказалось очень много покупателей, которые постоянно хотели с ней сфотографироваться, но это не испортило ей настроение.

Прямо в супермаркете счастливая от приятных покупок Вера Брежнева устроила танцы.

«После шопинга настроение — ха-ха!» — воскликнула Вера.

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