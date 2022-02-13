Селфи в зеркальном потолке: Брежнева в свитере цвета мандарина и брюках клеш щегольнула в Варшаве

Певица провела один день в Польше, где смогла не только погулять. Она похвасталась повседневными образами.

Вера Брежнева раньше выступала с группой «ВИА-Гра». Теперь она популярная исполнительница. Муж Константин Меладзе пишет для нее хиты. Влюбленные не часто появляются вместе на публике, но недавно артистка отпраздновала юбилей.

Она устроила вечеринку в родном Киеве. Там певица повеселилась с мужем и друзьями. При этом звезда блистала в белом платье в пол.

Поклонники привыкли к тому, что Вера всегда выглядит безупречно. Но в повседневной жизни она носит комфортные наряды. На днях певица отметилась в леопардовом пуховике. А вот 12 февраля она слетала в Варшаву. Артистка погулялас по городу в черных брюках клеш и свитере цвета мандарина.

Кеды дополняли ее образ. Брежнева облюбовала зеркальный потолок в отеле. Она запечатлелась в нем, когда приехала. А потом звезда сделала фото перед отъездом. Она сменила свитер на черный и у нее получился монохромный лук.

«Варшава порадовала красотой, чистотой и конечно дружелюбием. Как ни крути, а город — это люди!» — заявила певица. «Видно, что мне понравилось зеркало на потолке», — добавила она.

Поклонники осыпали Веру комплиментами. Многие отметили, что ей идут такие образы. «Ох, какая милая», «Ваши наряды такие крутые», «Вы не перестаете удивлять», «Какие классные брюки», «Яркий свитер прям поменял образ», «Вы очень хорошенькая», — стали писать подписчики. К слову, звезда успела заглянуть и в СПА.

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