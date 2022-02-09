Перед Меладзе тоже так ходит? Брежнева засветила в stories свою натуральную внешность без фотошопа

Вера Брежнева даже волосы не расчесала, сняв видео.

Вера Брежнева решила пожаловаться своим поклонникам, что ее видео про вторичную переработку мусора не получило в Сети популярности.

При этом пляжные кадры с Мальдив имеют бешеный успех. Певица попросила поддержать ее в экомарафоне и поставить свои лайки под нужными кадрами.

Записывая это послание в stories Instagram, Вера Брежнева решила не утруждать себя работой над имиджем и засветилась перед фолловерами в таком виде, в каком ходит дома — без макияжа и непричесанной.

Интересно, перед своим мужем Константином Меладзе она тоже так появляется?

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