Два тренда в одном: Брежнева в леопардовом пуховике-дутике отправилась на прогулку

Вера Брежнева давно стала популярной исполнительницей. После нескольких лет работы с группой «ВИА Гра» она строит сольную карьеру. Певица может похвастаться не только сильным вокалом, но и привлекательной внешностью.

Недавно она отпраздновала свой день рождения. Примечательно, что артистка провела несколько дней в Киеве, где устроила вечеринку для друзей и родных. Константин Меладзе спел для нее и даже станцевал на публике.

Теперь Брежнева вернулась к привычному ритму жизни. Если накануне она провела день дома, начав с тренировки свое утро, то теперь она отправилась на прогулку.

Певица запечатлелась в машине в пуховике-дутике с леопардовой расцветкой. Она была без макияжа, поэтому надела солнцезащитные очки. Вера решила покрасоваться с распущенными волосами. В свои 40 лет она может похвастаться моложавым видом.

Отметим, что ранее певица в этом же наряде посетила мусороперерабатывающий завод. Она лично проверила, как работает переработка пластика. Артистка поддержала тренд на объемные пуховики и леопардовый принт.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Брежнева. «Верочка, снова удивляешь», «Какая красивая», «Прям девочка без макияжа», «Пуховик такой крутой! Расцветка — бомба», «Любуюсь вашим нарядом и вами», «Блондинка с дикой раскраской», «Такая вы крутая», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!