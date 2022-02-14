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Глаза сияют, локоны струятся по плечам: элегантная Алла Пугачева предстала на юбилее Татьяны Тарасовой

Певица Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным стали гостями праздника Татьяны Тарасовой.

Глаза сияют, локоны струятся по плечам: элегантная Алла Пугачева предстала на юбилее Татьяны Тарасовой
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Заслуженный тренер СССР, воспитавшая нескольких олимпийский чемпионов по фигурному катанию, Татьяна Тарасова 13 февраля отмечала свой юбилей.

Татьяне Анатольевне исполнилось 75 лет. Торжество по случаю прекрасной даты Татьяна Тарасова устроила у себя дома, в своей московской квартире.

Она собрала узкий круг близких друзей, в число которых входит и певица Алла Пугачева с Максимом Галкиным.

На своей страничке в Instagram Алла Пугачева поделилась совместным снимком с юбиляршей Татьяной Тарасовой. В кадре Алла Борисовна нежно обнимает виновницу торжества.

Алла Пугачева и Татьяна Тарасова
Алла Пугачева и Татьяна Тарасова. Фото: instagram.com/alla_orfey/

«Великолепно отметили юбилей Татьяны Тарасовой. Живем дальше», — написала под снимком Алла Пугачева.

На праздник Татьяны Тарасовой Примадонна пришла с распущенными волосами, которые рассыпались по ее плечам. Глаза у Аллы Пугачевой сияли от счастья, на что обратили внимание подписчики.

Они пожелали двум великим женщинам здоровья и еще долгих лет жизни.

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