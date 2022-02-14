В инвалидном кресле и с Галкиным по правую руку: как Татьяна Тарасова отпраздновала свой 75-летний юбилей

В гости к знаменитой имениннице наведались только избранные.

В минувшие выходные свой юбилей отмечала заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. «Королеве льда» исполнилось 75 лет. Свою вторую маму в этот день навестили или поздравили по телефону многие ученики.

А вечером виновница торжества устроила дома чаепитие. Пришел только круг избранных – Тарасова уже давно не впускает в свою жизнь случайных людей.

Среди гостей – единственный племянник Татьяны Тарасовой Алексей, он преподнес имениннице торт в виде льдины. А по правую руку от юбилярши расположился телеведущий Максим Галкин. Сама Тарасова расположилась за столом в инвалидном кресле, поскольку уже давно не может передвигаться самостоятельно.

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